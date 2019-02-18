Замкнутый круг: в Киеве люди за деньги пришли митинговать против проплаченных митингов

Заработать 130-150 гривен предложили людям за два часа участия в митинге в Киеве. Причина собрания – протест против митингов "за деньги".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог Украинского института будущего Юрий Романенко.

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Ссылаясь на личные сообщения, он рассказал, что в Киеве примерно тысяча человек пришли митинговать против проплаченных митингов.



Тысяча людей собрались на митинг в центре Киева

Люди стояли с 10 утра и до 12 дня, пока не узнали, что их обманули.

"Митинги – это не бизнес" – с такими плакатами пришли люди постоять за 150 гривен

Дело в том, что участникам митинга обещали оплату – 130-150 гривен.

"Не беру деньги": так и получилось, денег никто не дал

Большое лицемерие политиков основывается на маленьком лицемерии таких вот людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Замкнутый круг,

– написал в своем посте Юрий Романенко.

11 февраля 24 канал сообщал, что в Одессе и Киеве пранкеры разыграли сотни людей, организовав митинг за фейкового кандидата. Участникам обещали заплатить по тысяче гривен, а еще 70 гривен бонусом – за каждого приведенного друга.