Сможет ли Украина тратить эти средства на оружие, об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Отметим, что в конце недели лидеры ЕС еще раз обсудят это предложение во время встречи в Брюсселе.

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Как Украина может получить прибыль от замороженных активов России

Западные страны заморозили примерно 260 миллиардов евро резервов центрального банка России после вторжения в Украину. Около 200 миллиардов из них хранятся в бельгийской расчетной палате Euroclear. На этот капитал ежедневно начисляются проценты и доходы от инвестиций, которые в прошлом году составили 4,4 миллиарда евро.

Согласно правовой интерпретации Евросоюза, эти доходы не принадлежат России, ведь появляются потому, что резервы не могут быть переведены из-за санкций против России. Согласно логике юристов Евросоюза получение этих доходов не нарушает принцип государственного иммунитета,

– сказал эксперт-международник.

Учитывая это в ЕС есть уже готовый законопроект о том, чтобы начать перечислять в Украину средства от процентов с прибыли российских замороженных активов.

Также в проекте говорится о том, что Украина получит часть прибыли от замороженных активов центробанка России взысканных после 15 февраля 2024 года. Согласно плану Евросоюза, сбор этих средств будет осуществляться дважды в год до отмены санкций против России.

Есть ли ограничения по использованию этих средств

Евросоюз намерен направлять около 3 миллиардов евро ежегодно на закупку вооружений и на развитие украинской оборонной промышленности.

Есть предложения, чтобы эти средства перечислять именно на вооружение. Ведь сейчас важно, чтобы Украина получила все виды милитарного ресурса, которого не хватает,

– сказал Желиховский.

Он отметил, что не все страны-участники ЕС поддерживают это предложение. По этому вопросу еще будут дебаты.

На решение о передаче нашему государству доходов от замороженных российских активов повлияли трудности с финансированием. Когда администрация Джо Байдена начала размышлять над тем, чтобы разморозить эти активы, то даже обсуждалось то, чтобы не только проценты предоставлять, но и вообще перечислить почти 300 миллиардов.

"Эти инвестиции также могут быть спасительными в этом случае, учитывая потребности Украины. Посмотрим, насколько это будет эффективно и насколько это, можно будет воплотить в жизнь. Дебаты продолжаются и очевидно еще могут быть изменения", – добавил эксперт-международник.

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