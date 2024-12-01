Миллиард евро из доходов от замороженных активов России пойдет на украинское оружие, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что около миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов пойдет на производство украинского оружия. Говорится непосредственно о поддержке отечественной оборонной промышленности.

Об этом президент Украины сообщил во время брифинга после встречи с председателем Европейского Совета Антониу Коштой, передает 24 Канал.

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Что рассказал Зеленский о доходах от части активов России

Владимир Зеленский отметил, что Украина благодарна всем партнерам, которые уже инвестировали в конкретные проекты производства современного украинского оружия. В то же время глава государства подчеркнул, что важно увеличивать закупки у украинских производителей, в частности, за счет доходов от замороженных российских активов.

Большая часть средств от второго транша из этих доходов с европейской частью взноса, то есть не менее миллиарда евро, будет направлена на поддержку украинской оборонной промышленности. И это будет очень хорошая основа для увеличения таких взносов,

– заявил президент.

Он также отметил, что политически уже обеспечено, чтобы средства от российских активов начали помогать Украине.

"Поэтому в январе должны начать работать конкретные финансовые механизмы, и это принципиально для Украины и для действенности институтов всей Европы. Российские активы должны работать для защиты от российской агрессии", – сказал Зеленский.

Кроме того, украинский глава заверил, что регулярность траншей с января 2025 года существенно поддержит стабильность в Украине.

К слову, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также рассказал, что ЕС уже мобилизовал 1,5 миллиарда евро чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов. 90% этого первого транша будут направлены через Европейский фонд мира для доставки в Украину приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны.