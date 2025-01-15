Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заявил, что за три года не удалось убедить Европу направить замороженные активы на поддержку Украины.

Смотрите также Байден готов встретиться с Путиным, но есть условие, – Белый дом

Он считает, что сейчас Европа также на это не согласится.

Штаты имеют скромную сумму активов

"Важно понимать, как это происходит. Два законопроекта действительно были приняты – они являются действующими законами в Канаде и США. Но Канада не смогла конфисковать ни одного доллара. Американцы это сделали, хотя сумма очень скромная – менее 6 миллионов долларов, тогда как они имеют около десяти миллиардов", – отметил Клочок.

По его мнению, пока это только "сотрясание воздуха". Реализация идеи маловероятна. Основная часть этих средств сосредоточена в Европе, а крупнейшими держателями являются Бельгия и Швейцария.

"Все эти деньги сконцентрированы не в США. В США их меньше 10 миллиардов долларов. Они предлагают перевести все средства на один счет, как рычаг давления на Россию. Россия сейчас не может пользоваться этими активами, даже доходы с них пойдут на счет для погашения задолженности по кредиту в размере 50 миллиардов долларов. Его инициировала "Большая семерка" в прошлом году", – сказал Клочок.

Для России эти деньги потеряны

Он пояснил, что эти деньги постепенно поступают в Украину. В этом году страна получит 18 миллиардов евро, согласно официальным сообщениям "Большой семерки" и Европейского Союза.

Несмотря на заявления об уменьшении способности России, никаких реальных действий не было сделано. Но это все же хорошая идея, которая могла бы стать одним из инструментов для давления на Россию, если она будет реализована,

– добавил Клочок.

По его мнению, для России эти средства фактически потеряны, но она не сильно переживает из-за этого. Он считает, что эти деньги следует конфисковать и передать в трастовый фонд Европейского Союза, который финансировал бы программы в Украине.

Это позволило бы избежать коррупционных рисков, ведь средствами управляли бы европейцы по конкретным программам.

"На этом этапе я не вижу перспектив реализации инициативы Байдена, ведь за три года не удалось убедить Европу", – подытожил Клочок.