Заморозит оккупантов: на восточные области Украины надвигается мощный снежный шторм
2 марта 2022 , 17:26Читати новину українською
Источник:Железный нардеп
На восточные области надвигается большой снежный шторм. Речь идет о Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
На 3 – 4 марта прогнозируется до 20 сантиметров снега и ветер до 50 километров в час. Об этом написал депутат Ярослав Железняк.
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Также будет низкая видимость.
"Надеюсь, погода за нас. Заморозит всех оккупантов на украинской земле и не даст им бомбить наши города", – написал он.
На восточные области Украины надвигается снежный шторм.
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