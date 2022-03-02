Заморозит оккупантов: на восточные области Украины надвигается мощный снежный шторм

На восточные области надвигается большой снежный шторм. Речь идет о Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

На 3 – 4 марта прогнозируется до 20 сантиметров снега и ветер до 50 километров в час. Об этом написал депутат Ярослав Железняк.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Также будет низкая видимость.

"Надеюсь, погода за нас. Заморозит всех оккупантов на украинской земле и не даст им бомбить наши города", – написал он.



На восточные области Украины надвигается снежный шторм.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!