Комбриг "Хартии" сказал, сколько еще может длиться война и является ли поражением ее замораживание

Командир бригады "Хартия" заявил, что "заморозка" войны может стать выгодной для Украины, даже если это будет годами. По его словам, этот промежуток времени можно использовать эффективно, особенно в период смены власти в России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью УП. Игорь Оболенский также добавил, когда по его мнению закончится война в Украине.

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"Заморозка войны" – победа или проигрыш

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский сказал, что не боится "заморозки войны", ведь это будет "стратегическим выигрышем" для Украины. По его словам, промежуток смены власти в России украинцы смогут использовать эффективно.

И мы это сделаем, а это зависит от войска, народа и политической власти, и мы должны быть как одно целое. 10 лет войны уже было. Мне надо подождать 10 лет, пока Путин с***нет? Да легко. Дайте мне возможность быть эффективным, чтобы вместе "вырвать" эту победу,

– объяснил он.

Комбриг также рассказал, когда закончится война. По его словам, россиян привлекают высокие выплаты за участие в ней. Оболенский считает: когда граждане России будут отказываться от такого заработка – в Украине наступит мир.