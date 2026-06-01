Проведение выборов и внутренние распри: какой план имеет Кремль на случай заморозки войны

В случае заморозки войны или снижения интенсивности боевых действий Россия может сделать ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины. Кроме того, Кремль может использовать политические процессы для достижения своих целей.

Об этом в комментарии для "РБК-Украина" сообщили источники в президентском окружении и власти.

Как будет действовать Россия в случае заморозки войны?

Некоторые предложения Москвы в рамках потенциального мирного урегулирования могут восприниматься Западом или США как компромиссные, тогда как в украинском обществе они точно вызовут острые дискуссии.

Подобные разногласия в оценках могут быть использованы Россией для усиления внутреннего напряжения.

Собеседники убеждены, что даже в условиях замораживания войны или снижения ее интенсивности россияне имеют четкий план действий для дестабилизации Украины.

Их план – вывести на выборы, внутреннюю политическую фрагментацию Украины, через это на ослабление, и затем на достижение всех тех же целей России – политическим методом или восстановлением полномасштабной войны. Но в условиях значительного внутреннего ослабления и фрагментации Украины,

– говорит он.

Однако пока такое развитие событий выглядит маловероятным. Один источник во власти добавляет, что нынешние тенденции дают основания для осторожного оптимизма, поскольку ситуация складывается в пользу Украины.

В то же время заметим, что вопрос проведения выборов в Украине остается одним из самых деликатных и чувствительных в контексте потенциальных мирных переговоров.

Выборы в Украине: возможны ли сейчас?

24 февраля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине, однако назвал определенные условия. Речь идет о предоставлении Украине полной безопасности на время проведения избирательного процесса.

Также глава государства отметил, что требования о проведении выборов во время войны являются несправедливыми по отношению к украинскому народу. По его мнению, именно граждане Украины должны решать, кто будет возглавлять государство и когда состоится голосование.

Рабочая группа Верховной Рады сформировала единую позицию о невозможности избирательного процесса во время войны. На это влияет ряд ключевых факторов, в частности отсутствие безопасности для проведения мероприятий, невозможность повести голосование для военных на передовой и миллионов беженцев за рубежом.