Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для британского вещателя ITV News.

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Что президент думает о заморозке войны

По словам Зеленского, в случае заморозки конфликта пострадает несколько украинских городов, которые будут перерезаны этой контактной линией. Кроме этого некоторые области будут в опасности даже после войны.

Я знаю, что такое контактная линия. Я ее помню: когда в 2019 году стал президентом, я приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны. Я был в этих селах – там жизни не было,

– указал он.

Президент рассказал, что пытался строить в таких населенных пунктах мосты – чтобы могли ездить скорые, или дети могли перемещаться в школу. Однако эти мостовые переправы постоянно разрушали.

"Но люди не выезжали – они жили в своих домах, а сбоку была артиллерия тех сил и местностей, которые контролировали сепаратисты и россияне, и постоянно кто-то погибал", – говорит президент.

Зеленский отмечает, что контактная линия там, где она сегодня находится, очень неживая. По его словам, даже когда закончится горячая стадия войны, там будет очень-очень непросто жить. "Я не видел изменений после замороженного конфликта в течение пяти лет. То, что я видел там до меня, даже так и оставалось", – подытоживает гарант.

Зеленский отмечает, что замороженный конфликт приведет к тому, что Путин вернется снова со своей агрессией. И это будет абсолютное поражение для всех.

К слову, Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, в зависимости от их содержания, однако только если будет понимание, что США и Европа не бросят Украину. Нам нужны реальные гарантии безопасности.