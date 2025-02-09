Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для британського мовника ITV News.

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Що президент думає про заморозку війни

За словами Зеленського, у випадку заморозки конфлікту постраждає кілька українських міст, які будуть перерізані цією контактною лінією. Окрім цього деякі області будуть у небезпеці навіть після війни.

Я знаю, що таке контактна лінія. Я її пам’ятаю: коли у 2019 році став президентом, я приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни. Я був у цих селах – там життя не було,

– вказав він.

Президент розповів, що намагався будувати у таких населених пунктах мости – аби могли їздити швидкі, чи діти могли переміщуватися до школи. Однак ці мостові переправи постійно руйнували.

"Але люди не виїжджали – вони жили у своїх домівках, а збоку була артилерія тих сил і місцевостей, які контролювали сепаратисти й росіяни, і постійно хтось гинув", – каже президент.

Зеленський зазначає, що контактна лінія там, де вона сьогодні знаходиться, дуже нежива. За його словами, навіть коли закінчиться гаряча стадія війни, там буде дуже-дуже непросто жити. "Я не бачив змін після замороженого конфлікту впродовж п’яти років. Те, що я бачив там до мене, навіть так і залишалося", – підсумовує гарант.

Зеленський зазначає, що заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. І це буде абсолютна поразка для всіх.

До слова, Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, залежно від їх змісту, однак лише якщо буде розуміння, що США та Європа не кинуть Україну. Нам потрібні реальні гарантії безпеки.