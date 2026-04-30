Заморозки в Украине не отступают: где и когда будет похолодание
- Ночью 1 и 2 мая в Украине ожидаются заморозки до -3 градусов, объявлен оранжевый уровень опасности во многих областях.
- С 3 мая прогнозируется повышение температуры, что приведет к отступлению заморозков.
В Украине продолжает удерживаться прохладная погода из-за влияния холодной воздушной массы. Ночью в большинстве областей ожидаются заморозки, местами – на поверхности почвы.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Где и когда ожидать заморозки?
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в начале мая. Ночью 1 и 2 мая в Украине ожидается похолодание с заморозками.
В большинстве областей температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов. В связи с этим объявлен II уровень опасности – оранжевый в таких областях:
- Закарпатская,
- Львовская,
- Ивано-Франковская,
- Волынская,
- Черновицкая,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Винницкая,
- Киевская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская.
Отметим, что во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской и Ивано-Франковской областях заморозки ночью могут достичь отметки -5 градусов мороза, тогда как в самих областных центрах ожидается 0 – -3 градуса.
В южных регионах, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму заморозки прогнозируют преимущественно на поверхности почвы – до -3 градусов. Это соответствует І уровню опасности – желтому.
Области, где объявлены І и ІІ уровни опасности / фото Укргидрометцентр
Синоптики прогнозируют, что уже с 3 мая в Украине начнет постепенно теплеть. Ночная температура воздуха повысится, поэтому заморозки будут отступать.
Какая погода будет в Украине 1 мая?
1 мая местами ожидаются осадки в виде дождя. Погода и в дальнейшем будет прохладной и облачной.
Большинство областей накроют заморозки, тогда как температура в дневные часы будет колебаться от 8 до 13 градусов.
Сильных порывов ветра не ожидается. Синоптики сообщают о северо-западном направлении ветра, скорость – 5 – 10 метров в секунду.