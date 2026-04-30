Заморозки в Украине не отступают: где и когда будет похолодание

В Украине продолжает удерживаться прохладная погода из-за влияния холодной воздушной массы. Ночью в большинстве областей ожидаются заморозки, местами – на поверхности почвы.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Смотрите также Холод задержится, в части областей – дожди: прогноз погоды на 1 мая в Украине

Где и когда ожидать заморозки?

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в начале мая. Ночью 1 и 2 мая в Украине ожидается похолодание с заморозками.

В большинстве областей температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов. В связи с этим объявлен II уровень опасности – оранжевый в таких областях:

Закарпатская,

Львовская,

Ивано-Франковская,

Волынская,

Черновицкая,

Ровненская,

Житомирская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Винницкая,

Киевская,

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская.

Отметим, что во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской и Ивано-Франковской областях заморозки ночью могут достичь отметки -5 градусов мороза, тогда как в самих областных центрах ожидается 0 – -3 градуса.

В южных регионах, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму заморозки прогнозируют преимущественно на поверхности почвы – до -3 градусов. Это соответствует І уровню опасности – желтому.



Области, где объявлены І и ІІ уровни опасности / фото Укргидрометцентр

Синоптики прогнозируют, что уже с 3 мая в Украине начнет постепенно теплеть. Ночная температура воздуха повысится, поэтому заморозки будут отступать.

Какая погода будет в Украине 1 мая?