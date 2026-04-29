Возможны ли сильные заморозки до -10 в Украине: синоптик дала четкий ответ

Дополнительного поступления прохладного воздуха на территорию Украины в ближайшее время не предвидят, поэтому ощутимых заморозков в мае не будет.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Смотрите также Заморозки и дожди: прогноз погоды на 30 апреля

Какие заморозки будут в Украине?

В большинстве областей Украины еще ближайшей ночью ожидаются понижения до -3 градусов. В южных регионах в основном они будут исключительно на поверхности почвы, одновременно в других – заморозки будут возникать и в воздухе.

Затем они будут смещаться на северо-восток. Но мы, конечно, еще будем уточнять эту информацию,

– сказала Наталья Птуха.

По ее словам, еще более низких температур в ночные часы в ближайшие дни синоптики не предусматривают, поскольку в Украине и в дальнейшем будет преобладать такая же воздушная масса. Но вскоре прохладные ночи наконец закончатся.

Справочно. Заморозки опасны тем, что могут повреждать ранние посевы, сады и цветущие плодовые деревья, что может привести к потерям урожая. Особенно уязвимыми растения являются в период активной вегетации.

Где может быть прохладнее?

Позже Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил местных об опасных метеорологических явлениях. В области ночью 30 апреля ожидается снижение до -5...-8 градусов, 1 мая прогнозируют 0...-3 градусов.

Во Львове заморозки будут несколько слабее. Ночью 30 апреля температура воздуха снизится до -5...-6 градусов, а 1 мая – до 0...-2 градусов. Поэтому в области синоптики объявили III уровень опасности, красный.

Как изменится погода на этой неделе?

Ранее предупреждали, что в первой половине недели будет удерживаться ниже климатической нормы температура из-за поступления арктического воздуха. Но в конце текущей недели погода ощутимо улучшится.

Преимущественно температуру воздуха в течение суток будет определять уровень облачности. Ночные прояснения будут указывать на повышенную вероятность заморозков из-за более быстрого охлаждения земной поверхности при отсутствии облаков.

Кроме вышеупомянутого, заметим, что нестабильная погода, которую фиксировали в апреле, не является чем-то необычным, все прежде всего зависит от активности циклона и фронта, который в тот или иной момент проходит по территории Украины.