Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату окончания холода

В ближайшие дни в Украине, вероятно, наконец прекратятся заморозки, и не только в воздухе, но и на поверхности почвы. Согласно текущим прогнозам, синоптики ожидают медленное и последовательное потепление.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в новом эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Смотрите также Холод задержится, в части областей – дожди: прогноз погоды на 1 мая в Украине

Когда закончатся заморозки в Украине?

Синоптик говорит, что предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что ночью 3 мая заморозки могут уже полностью прекратиться по территории Украины. Впрочем, она добавила, что подобные данные будут уточнять с приближением этой даты.

А уже в дальнейшем ожидается положительная тенденция на постепенное повышение температуры. С 3 мая уже должны быть более комфортные значения температуры,

– сообщила представительница Укргидрометцентра.

По словам Натальи Птухи, наиболее комфортные погодные условия прежде всего вернутся в западные и юго-западные области, там из-за повышения атмосферного давления ожидается и рост температурных значений.

Обратите внимание! Укргидрометцентр предупредил украинцев о заморозках ночью 1 и 2 мая, в большинстве областей они будут в пределах 0 – 3 градусов. Из-за этого объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Являются ли заморозки аномальными для этого периода?

Специалист объяснила в интервью, что вероятность возникновения заморозков в апреле и мае фиксируется в примерно половине случаев после наступления ранней весны, которая по территории Украины, и была в марте 2026 года.

В общем, как отметила Наталья Птуха, угроза заморозков может продолжаться как минимум до середины мая, поэтому текущие снижения в сторону ниже 0 градусов не является чем-то аномальным или необычным для этого периода.

Представительница Укргидрометцентра привела пример с недавними осадками в виде мокрого снега, которые являются редким, однако вполне возможным явлением для апреля, поскольку устойчивого снежного покрова все же не образуется.

О чем еще сообщили в интервью?

Также в интервью Наталья Птуха сообщила, что начало мая принесет на территорию Украины постепенное потепление, которое прежде всего затронет западную часть страны. Ожидается, что вскоре там пригреет до 20 градусов тепла.

Несмотря на то, что еще в течение нескольких ближайших ночей в части областей ожидаются заморозки, больших снижений не прогнозируют, поскольку синоптики не предусматривают дополнительного поступления прохладного воздуха.

В то же время повышение атмосферного давления повлияет на осадки в Украине, ощутимо уменьшив их количество и объемы. Впрочем, незначительные дожди местами еще возможны. Также ожидается ослабление ранее сильных порывов ветра.