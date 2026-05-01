Заморозков не будет только в двух областях: где снова температура опустится до -3

В Украине продолжает удерживаться холодная погода с ночными заморозками. В ночь на 2 мая в большинстве областей температура воздуха опустится до -3, однако в двух регионах заморозков не прогнозируют.

Речь идет о Волынской и Ровенской области. Об этом информирует Укргидрометцентр.

В каких областях будут заморозки ночью 2 мая?

В Украине и в дальнейшем будет держаться холодная и пасмурная погода с ночными заморозками.

В ночь на 2 мая в большинстве областей Украины температура воздуха опустится до 0 – -3 градусов. Из-за таких погодных условий объявлен II уровень опасности – оранжевый.

В то же время в южных регионах, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму, возможны заморозки на поверхности почвы. Поэтому там будет действовать І уровень опасности – желтый.

В то же время в Волынской и Ровенской областях этой ночью заморозков не прогнозируют.



Заморозки на территории Украины ночью 2 мая / Карта Укргидрометцентр

Важно! В новом эксклюзивном интервью для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что в ближайшее время не стоит ожидать резкого потепления в Украине. По ее словам, увеличение температуры воздуха до 20 градусов постепенно начнется с 3 мая в западных и южных областях.

Какая температура будет днем 2 мая?

Днем 2 мая по всей территории Украины ожидается облачная погода. Кое-где даже возможен небольшой дождь.

Температура днем на подавляющем большинстве территории Украины будет достигать 10 – 15 градусов тепла. Тогда как на крайнем западе страны столбики термометров могут подняться до 18 градусов.