Ідеться про Волинську та Рівненську область. Про це інформує Укргідрометцентр.

В яких областях будуть заморозки вночі 2 травня?

В Україні й надалі триматиметься холодна та пасмурна погода із нічними заморозками.

У ніч на 2 травня в більшості областей України температура повітря опуститься до 0 – -3 градусів. Через такі погодні умови оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Водночас у південних регіонах, зокрема у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту. Тож там діятиме І рівень небезпечності – жовтий.

Водночас у Волинській та Рівненській областях цієї ночі заморозків не прогнозують.



Заморозки на території України вночі 2 травня / Карта Укргідрометцентр

Важливо! У новому ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомила, що найближчим часом не варто очікувати різкого потепління в Україні. За її словами, зібльшення температури повітря до 20 градусів поступово розпочнеться з 3 травня у західних та південних областях.

Яка температура буде вдень 2 травня?

Вдень 2 травня по всій території України очікується хмарна погода. Подекуди навіть можливий невеликий дощ.

Температура вдень на переважній більшості території України сягатиме 10 – 15 градусів тепла. Тоді як на крайньому заході країни стовпчики термометрів можуть піднятись до 18 градусів.