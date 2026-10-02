Заморозки ударят ночью: каким регионам следует готовиться к похолоданию

В некоторых регионах Украины с 3 октября возможны локальные заморозки на поверхности почвы. В то же время днем значительного похолодания не ожидается.

В среднем температура воздуха будет достигать +18 градусов. Об этом в интервью 24 Каналу сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Где прогнозируются заморозки?

Уже в ближайшие дни локальные заморозки наиболее вероятны в северо-восточных областях, а также в местах с понижениями рельефа в других регионах. По словам Птухи, такие заморозки ожидаются только на поверхности почвы.

То есть это не заморозки в воздухе и не стихийное явление. Однако уже нужно быть готовыми к тому, что с 3 октября ночи могут стать более прохладными,

– предупредила синоптик.

В то же время днем значительного похолодания не ожидается. Температура воздуха все же снизится, но лишь на несколько градусов. В большинстве регионов столбики термометров будут держаться в пределах +13…+18 градусов. Однако на востоке страны будет прохладнее – +10…+15 градусов.

По словам Птухи, такая погода является довольно типичной для октября. Этот месяц – середина осени, когда погодные условия постепенно становятся более прохладными и уже могут наблюдаться заморозки.

К слову, антициклон, который в народе называют "бабиным летом", осенью не исключает заморозков. Уже в выходные из-за слабого ветра и притока более прохладной воздушной массы температура в ночные часы может снижаться сильнее. При этом осадков не ожидается.