Заморозки возвращаются в Украину: синоптик рассказал, когда ждать холода

Уже с середины следующей недели, примерно 9 и 10 апреля, температурные показатели в Украине снизятся. Кое-где значения будут опускаться даже ниже 0 градусов.

Соответствующую информацию сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Когда похолодает в Украине?

Иван Семилит рассказал, что, согласно текущему ориентировочному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, на следующей неделе ожидается снижение температурных показателей, которое местами будет сопровождаться осадками.

Снижение температуры в ночные часы будет до заморозков – то есть это будет 0...-3 градуса. И это опасное явление именно для растений,

– отметил он.

Справочно. Заморозки опасны для растений, поскольку приводят к повреждению клеток – в них замерзает вода, разрушаются ткани, в результате чего растение может погибнуть или существенно потерять, например, урожайность.

Представитель Укригдрометцентра отметил, что в случае дальнейших заморозков в Украине синоптики будут обнародовать предупреждения, и отметил, что после начала вегетации снижение ниже 0 является именно заморозками.

"Уже можно использовать термин заморозки, поскольку у нас начался вегетационный период, поэтому снижение ниже 0 градусов – это уже заморозки и ни в коем случае не морозы", – отметил специалист в интервью.

Какие температуры будут днем?

По его словам, дневные температуры тоже снизятся и составят от 1 до 8 градусов тепла. Только в южных областях показатели ночью будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем – от 7 до 13 градусов тепла.

