В каких областях уже вскоре ударят заморозки
- Ночью 8 мая в части областей Украины снова будут заморозки.
- На поверхности почвы 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности, желтый.
Синоптики предупреждают об опасности. Вскоре в части Украины снова будут заморозки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Заморозки в Украине
Ночью 8 мая в западных, кроме Закарпатской, в северных областях на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности, желтый.
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Где будут заморозки / Скриншот с Укргидрометцентра
Кстати, в пятницу ночью возможен мокрый снег на высокогорье Карпатах. Интересно, что на 9 мая заморозки в Украине пока не прогнозируют.
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Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в мае за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигал 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.
Какой будет погода в ближайшие дни
- Синоптики прогнозировали, что 7 мая кратковременные дожди, на Юге и Юго-Востоке местами с грозами (ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков.
- Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +4 – +9 градусов, днем +13 – +18, на остальной территории ночью +8 – +13, днем +17 – +24 градуса.
- В четверг без осадков, только ночью на Юге и Востоке, днем в Карпатах кратковременный дождь, в пятницу ночью на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой, Винницкой и Одесской, днем в Украине, кроме северо-запада, кратковременные дожди.
- Ночью в западных и северных областях +1 – +8 градусов (8 мая на поверхности почвы 0 – -3 градуса), днем +10 – +16, на остальной территории ночью +8 – +13, днем +15 – +20 градусов.
- Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5 – 10 метров в секунду.