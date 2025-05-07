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24 Канал Новости Украины В каких областях уже вскоре ударят заморозки
7 мая, 08:00
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В каких областях уже вскоре ударят заморозки

Юлия Мурина
Основні тези
  • Ночью 8 мая в части областей Украины снова будут заморозки.
  • На поверхности почвы 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают об опасности. Вскоре в части Украины снова будут заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Ночью 8 мая в западных, кроме Закарпатской, в северных областях на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности, желтый.

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Где будут заморозки / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, в пятницу ночью возможен мокрый снег на высокогорье Карпатах. Интересно, что на 9 мая заморозки в Украине пока не прогнозируют.

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Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в мае за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигал 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.

Какой будет погода в ближайшие дни

  • Синоптики прогнозировали, что 7 мая кратковременные дожди, на Юге и Юго-Востоке местами с грозами (ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков.
  • Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +4 – +9 градусов, днем +13 – +18, на остальной территории ночью +8 – +13, днем +17 – +24 градуса.
  • В четверг без осадков, только ночью на Юге и Востоке, днем в Карпатах кратковременный дождь, в пятницу ночью на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой, Винницкой и Одесской, днем в Украине, кроме северо-запада, кратковременные дожди.
  • Ночью в западных и северных областях +1 – +8 градусов (8 мая на поверхности почвы 0 – -3 градуса), днем +10 – +16, на остальной территории ночью +8 – +13, днем +15 – +20 градусов.
  • Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5 – 10 метров в секунду.