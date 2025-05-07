В каких областях уже вскоре ударят заморозки

Синоптики предупреждают об опасности. Вскоре в части Украины снова будут заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Ночью 8 мая в западных, кроме Закарпатской, в северных областях на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Это I уровень опасности, желтый.

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Где будут заморозки / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, в пятницу ночью возможен мокрый снег на высокогорье Карпатах. Интересно, что на 9 мая заморозки в Украине пока не прогнозируют.

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Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в мае за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигал 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.

Какой будет погода в ближайшие дни