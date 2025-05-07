Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Заморозки в Україні

Уночі 8 травня у західних, окрім Закарпатської, у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Де будуть заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, у п'ятницю вночі можливий мокрий сніг на високогір'ї Карпатах. Цікаво, що на 9 травня заморозки в Україні поки що не прогнозують.

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Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у травні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягав 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.

Якою буде погода найближчими днями