Ударят ли в Украине заморозки уже в ближайшие дни

Утром 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали 0 градусов. Ожидается, что в части областей уже вскоре также снизится температура.

Ударят ли заморозки в ближайшие дни, какой погоды ждать, со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет 24 Канал.

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Заморозки в Украине

Синоптики обнародовали прогноз на трое суток, в частности, с 20 по 22 сентября. Отметили, что осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6 – +11, на Юге страны +12 – +17, в западных областях 21 сентября +4 – +9 тепла; днем +20 – +26, в Карпатах +16 – +21 градус,

– отметили в Укргидрометцентре.

Поэтому пока заморозков в Украине синоптики не прогнозируют.

Кстати, согласно климатическими характеристиками, заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах сентября. В Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде месяца.