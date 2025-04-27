Как долго еще будут заморозки в Украине

В конце апреля в Украине снова похолодало. Вернулись ночные заморозки, местами не только на почве, но и в воздухе.

Как долго еще будут заморозки, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Заморозки в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 28 – 29 апреля заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый. Также ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Синоптик отметила, что вот эти три ночи, 27 – 29 апреля, будут прохладными, но в дальнейшем уже снова имеем тенденцию к повышению температуры. В то же время отметила, конечно, не таких практически летних значений, как до похолодания, впрочем, все же будут несколько выше, чем сейчас.

+25 нет, а вот, например, те же +20 градусов могут быть. Если говорить о 28 апреля, то дневные максимумы будут достигать +10 – +16 градусов, а 29-го уже +14 – +20 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Интересно! Ранее синоптик рассказывала, что заморозки в мае бывают, а иногда даже в июне есть такие примеры, немного, но бывает. В частности, в архивах такие показатели зафиксированы.



Наталья Птуха отметила, конечно, не обязательно, что они будут. Впрочем, исключать тоже пока нельзя