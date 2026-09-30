В Украину надвигаются заморозки: где ожидается похолодание

В большинстве областей Украины с 1 по 3 октября ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов. Синоптики объявили первый уровень опасности – желтый.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, синоптики объявили I уровень опасности для большинства регионов страны.

Где ожидаются заморозки?

В ночь 1 – 3 октября заморозки интенсивностью 0–3 градуса ожидаются в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

В четверг, 2 октября, зона ночных заморозков расширится на Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Луганскую области.

Уже 3 октября понижение температуры на поверхности почвы затронет также и южную часть Украины.

Заморозки в Украине 1–3 октября: смотрите, на какие области распространится похолодание

Как уже сообщалось на нашем сайте, стабильную и сухую погоду в конце сентября и в начале октября обеспечивал антициклон, однако приход холодной тыловой части атлантического циклона принес ночное похолодание.

Кроме того, в течение 30 сентября и 1 октября на Приазовье и в Крыму местами ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории Украины в ближайшие трое суток сохранится сухая погода с небольшой облачностью. В западных регионах ночью и утром местами будут образовываться туманы.

Специалисты продолжают следить за развитием погодных процессов и призывают заранее подготовиться к первому осеннему похолоданию.