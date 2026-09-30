Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, синоптики встановили I рівень небезпечності для більшості регіонів країни.

Де будуть заморозки?

Уночі 1 – 3 жовтня заморозки інтенсивністю 0 – 3 градуси очікуються у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях.

У четвер, 2 жовтня, зона нічних заморозків розшириться на Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську та Луганську області.

Вже 3 жовтня зниження температури на поверхні ґрунту зачепить також і південну частину України.

Заморозки в Україні 1 – 3 жовтня: дивіться, на які області пошириться похолодання

Як уже повідомлялося на нашому сайті, стабільну та суху погоду наприкінці вересня й на початку жовтня забезпечував антициклон, однак надходження холодної тилової частини атлантичного циклону принесло нічне вихолоджування.

До того ж, протягом 30 вересня та 1 жовтня на Приазов'ї й у Криму місцями очікуються короткочасні дощі. На решті території України найближчі три доби збережеться суха погода з малою хмарністю. У західних регіонах вночі та вранці подекуди утворюватимуться тумани.

Фахівці продовжують стежити за розвитком погодних процесів та закликають завчасно підготуватися до першого осіннього похолодання.