А повітря подекуди прогріється до +21 градуса. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якою буде погода на початку жовтня

За даними синоптиків, у нічні години стовпчики термометрів у більшості регіонів опускатимуться до +3...+9 градусів тепла. Водночас на півдні та південному сході країни буде тепліше – до +12 градусів.

Протягом 30 вересня та 1 жовтня на Приазов'ї і в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території України впродовж найближчих трьох діб утримуватиметься суха та малохмарна погода.

Прогноз погоди на 30 вересня / Укргідрометцентр

У західних областях у нічний та вранішній час можливі локальні тумани.

Прогноз погоди на 1 жовтня / Укргідрометцентр

Швидкість північно-східного вітру, який на Заході країни змінить напрямок на східний, сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 2 жовтня / Укргідрометцентр

Раніше повідомлялось, що стабільну та переважно суху погоду в більшості регіонів в кінці вересня та на початку жовтня забезпечуватиме антициклон.

Однак, синоптик Віталій Постригань зазначив, що вночі при ясному небі на поверхні ґрунту можуть бути перші осінні заморозки від 0 до 3 градусів.