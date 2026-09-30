А повітря подекуди прогріється до +21 градуса. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Якою буде погода на початку жовтня
За даними синоптиків, у нічні години стовпчики термометрів у більшості регіонів опускатимуться до +3...+9 градусів тепла. Водночас на півдні та південному сході країни буде тепліше – до +12 градусів.
Протягом 30 вересня та 1 жовтня на Приазов'ї і в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території України впродовж найближчих трьох діб утримуватиметься суха та малохмарна погода.
Прогноз погоди на 30 вересня / Укргідрометцентр
У західних областях у нічний та вранішній час можливі локальні тумани.
Прогноз погоди на 1 жовтня / Укргідрометцентр
Швидкість північно-східного вітру, який на Заході країни змінить напрямок на східний, сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 2 жовтня / Укргідрометцентр
Раніше повідомлялось, що стабільну та переважно суху погоду в більшості регіонів в кінці вересня та на початку жовтня забезпечуватиме антициклон.
Однак, синоптик Віталій Постригань зазначив, що вночі при ясному небі на поверхні ґрунту можуть бути перші осінні заморозки від 0 до 3 градусів.