Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли можливі заморозки?

До України надійшла порція так званого "бабиного літа" з денним прогріванням повітря до відносно комфортних +19...+21 градуса. У період з 29 вересня по 1 жовтня високий атмосферний тиск забезпечить малохмарне небо та суттєво знизить ймовірність опадів, зазначив синоптик.

Прохолодні ночі та ранки з температурою +5...+10 градусів систематично змінюватимуться теплими денними показниками в межах +15...+20 градусів.

Напередодні вихідних ситуація в атмосфері дещо зміниться, адже, зокрема центральні регіони, опиняться під одночасним впливом ядра північного антициклону та холодної тилової частини атлантичного циклону. Так розпочнеться надходження більш прохолодного й сухого повітря з північного сходу.

Завдяки додатковому вихолоджуванню, вночі при ясному небі на поверхні ґрунту можливі перші осінні заморозки інтенсивністю 0 – 3 градуси,

– застеріг Постригань.

Зазначається, що фахівці уважно стежать за розвитком процесу та уточнюватимуть ситуацію короткостроковими прогнозами.

Попри нічне похолодання, за словами Постриганя, попереду залишається ще чимало сонячних осінніх днів для підготовки до найскладнішого за погодними умовами періоду року.

Нагадаємо, хоч цими днями очікується суха погода, у західних областях прогнозують тумани. Вони подекуди накриватимуть місцевість вночі та вранці. Водночас південні регіони попередили про можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.