Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда возможны заморозки?

В Украину пришла порция так называемого "бабьего лета" с дневным прогревом воздуха до относительно комфортных +19...+21 градуса. В период с 29 сентября по 1 октября высокое атмосферное давление обеспечит малооблачное небо и существенно снизит вероятность осадков, отметил синоптик.

Прохладные ночи и утра с температурой +5...+10 градусов будут систематически сменяться теплыми дневными показателями в пределах +15...+20 градусов.

Накануне выходных ситуация в атмосфере несколько изменится ведь, в частности, центральные регионы окажутся под одновременным воздействием ядра северного антициклона и холодной тыловой части атлантического циклона. Так начнется приток более прохладного и сухого воздуха с северо-востока.

Благодаря дополнительному охлаждению ночью при ясном небе на поверхности почвы возможны первые осенние заморозки интенсивностью 0 – 3 градуса,

– предупредил Постригань.

Отмечается, что специалисты внимательно следят за развитием процесса и будут уточнять ситуацию с помощью краткосрочных прогнозов.

Несмотря на ночное похолодание, по словам Постриганя, впереди остается еще много солнечных осенних дней для подготовки к самому сложному с точки зрения погодных условий периоду года.

Напомним, хотя в эти дни ожидается сухая погода, в западных областях прогнозируются туманы. Они местами будут покрывать местность ночью и утром. В то же время южные регионы предупредили о возможных порывах ветра до 15 – 20 метров в секунду.