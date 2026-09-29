Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какую погоду ждать?
По прогнозу синоптиков, в период с 29 сентября по 1 октября в Украине будет сухая погода. В западных областях ночью и утром местами будут образовываться туманы.
В то же время в южной части страны днем 29 сентября порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду.
В целом на днях температура воздуха в ночные часы составит +4…+11 градусов, а на Юге страны столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+23 градусов.
В Карпатах будет прохладнее: там синоптики прогнозируют +1…+6 градусов ночью и +10…+15 градусов днем.
Кстати, в прогнозе погоды на неделю сообщалось, что антициклон обеспечит в украинских регионах преимущественно сухую и стабильную погоду. В южных областях периодически ожидаются дожди под влиянием черноморского циклона и его атмосферных фронтов.
Напомним, по консультативному прогнозу, в первые дни октября в большинстве регионов осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+11 градусов, а днем будет составлять в среднем +16…+23 градуса.