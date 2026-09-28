Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какой прогноз погоды на неделю?

В понедельник, 28 сентября, в Крыму пройдут умеренные дожди, местами с грозами. Днем в южных областях страны местами ветер будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, на юге повысится до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+23 градусов.

Во вторник, 29 сентября, дожди возобновятся только в Крыму, местами дожди будут продолжаться. В центральных и южных регионах прогнозируются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Столбики термометров покажут +7…+12 градусов ночью и +17…+22 градуса днем.

В среду, 30 сентября, дождь будет идти только на юге, а днем – местами также в центральных регионах. Кое-где возможна гроза. Порывы ветра в центральных, южных и восточных областях днем снова могут достигать 15 – 17 метров в секунду. Ночью ожидается +7…+12 градусов, а днем потеплеет до +16…+21 градуса.

В четверг, 1 октября, дождливая и облачная погода ожидается на юге и местами в центре страны. Температура воздуха составит +7…+13 градусов ночью и +16…+21 градус днем.

В пятницу, 2 октября, кратковременные дожди будут лишь местами в Крыму. В южных регионах возможны порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +7…+13 градусов, а днем повысится до +16…+21 градуса.

В субботу, 3 октября, в ночные часы возможны небольшие дожди в центральных и западных областях. Температура воздуха составит +7…+13 градусов ночью и +16…+21 градус днем.

В воскресенье, 4 октября, осадков не ожидается. В Крыму и Приазовье возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Ночью температура снизится до +4…+9 градусов, а днем составит +14…+19 градусов.