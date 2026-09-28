Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Який прогноз погоди на тиждень?

У понеділок, 28 вересня, помірні дощі, часом із грозами, пройдуть у Криму. Вдень у південних областях країни місцями вітер посилюватиметься до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, на Півдні підвищиться до +16 градусів. Вдень повітря прогріється до +17…+23 градусів.

У вівторок, 29 вересня, дощитиме знову лише у Криму місцями ще дощитиме. У центральних та південних регіонах прогнозують пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів уночі та +17…+22 градуси удень.

У середу, 30 вересня, дощитиме лише на Півдні, а вдень місцями також у центральних регіонах. Подекуди можлива гроза. Пориви вітру у центральних, південних та східних областях вдень знову можуть сягати 15 – 17 метрів за секунду. Вночі очікується +7…+12 градусів, а вдень потепліє до +16…+21 градуса.

У четвер, 1 жовтня, дощова та хмарна погода очікується на Півдні та місцями в Центрі країни. Температура повітря становитиме +7…+13 градусів уночі та +16…+21 градус вдень.

У п'ятницю, 2 жовтня, короткочасні дощі будуть лише місцями у Криму. У південних регіонах можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Уночі температура повітря триматиметься в межах +7…+13 градусів, а вдень підвищиться до +16…+21 градуса.

У суботу, 3 жовтня, у нічні години невеликі дощі можливі у центральних та західних областях. Температура повітря становитиме +7…+13 градусів уночі та +16…+21 градус удень.

У неділю, 4 жовтня, опадів не очікується. У Криму та Приазов'ї можливі пориви вітря до 15 – 20 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до +4…+9 градусів, а вдень становитиме +14…+19 градусів.