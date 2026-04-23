В Украине ударят заморозки до -5: где и когда будет похолодание

Ряд регионов Украины вскоре снова ждет похолодание. В частности, речь идет о заморозках и сильных порывах ветра 24 апреля.

Об опасных стихийных и метеорологических явлениях предупредили в Укргидрометцентре.

Актуально Апрельские заморозки накроют почти всю Украину: синоптик назвал области, в которых будет теплее

Где ожидать заморозков?

Синоптики отмечают, что ночью 24 апреля в Киевской, Черкасской, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях будут заморозки в воздухе 0 – - 3 градуса. Так, для этих регионов объявили II (оранжевый) уровень опасности.

Обратите внимание! Оранжевый уровень свидетельствует о реальной угрозе для людей, инфраструктуры и окружающей среды - в таком случае необходимо максимально ограничить риски и соблюдать повышенную осторожность.

На остальной территории ожидаются заморозки 0 – - 5 градусов на поверхности почвы. Речь идет о І уровне опасности, желтый.

К слову, заморозки вредят растениям из-за образования льда в клетках, что разрушает их структуру. Больше всего страдают цветы и завязь, из-за чего снижается урожайность.

Важно! Желтый уровень опасности означает потенциально опасные погодные условия, поэтому стоит быть внимательными, осторожными и следить за обновлениями прогнозов.

При этом днем 24 апреля на Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях будут сильные порывы ветра, 15 – 20 метров в секунду. Говорится о І (желтый) уровень опасности.



Где ждать заморозков 24 апреля / Карта Укргидрометцентра

Аналогичные погодные условия прогнозируются и ночью 25 апреля. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до 0...-3, что соответствует оранжевому уровню опасности. В других регионах, кроме западных, возможны заморозки на поверхности почвы до 0...-5, что классифицируется как желтый уровень.

Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнавайте больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходите в новый сервис Погода от 24 Канала.

Какой кажется погода в апреле?