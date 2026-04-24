Ночные заморозки до -5 градусов: в каких областях Украины объявлено предупреждение
- В ночь на 25 апреля в Украине ожидаются заморозки, в частности в восточных регионах и Сумской области объявлен оранжевый уровень опасности.
- Желтый уровень опасности действует в большинстве областей, где заморозки на поверхности почвы могут достичь -5 градусов, что может угрожать сельскохозяйственным культурам.
В ночь на 25 апреля в разных регионах Украины ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы. Синоптики предупреждают о желтом и оранжевом уровне опасности и возможном вреде для урожая.
Под угрозой большая часть регионов Украины. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Какие области пострадают от ночных заморозков?
В ночь на 25 апреля в Украине ожидается значительное снижение температуры. В восточных регионах и Сумской области объявлен оранжевый уровень опасности.
В большинстве других областей, кроме западных, а также Житомирской области, Винницкой области и Одесской области, заморозки ожидаются на поверхности почвы – 0...-5 градусов. Здесь действует желтый уровень опасности.
В ряде регионах прогнозируют заморозки 25 апреля / Карта Укргидрометцентра
Отдельно синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в ряде регионов, в частности в Ровенской области, Херсонской области, Николаевской области, Черниговской области и Запорожской области. Там ожидаются ночные и утренние заморозки до -3 градусов.
Метеорологи предостерегают, что такие погодные условия могут быть опасными для сельскохозяйственных культур, особенно тех, находящихся в фазе цветения.
Какой будет погода в Украине в ближайшее время?
В Украине ожидается потепление до +19 градусов, несмотря на ночные заморозки. Теплее всего будет 26 апреля, когда температура достигнет +19 градусов, тогда как на Западе и Севере будет 8 – 13 градусов тепла.
25 апреля в Украине осадки почти прекратятся. Однако, ветреная погода снова вернется 26 апреля с порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Кстати, лето 2026 года в Украине, вероятно, вероятно не будет аномально жарким, хотя отдельные дни могут быть достаточно теплыми. Согласно данным прогнозов, лето текущего года будет теплее нормы, а количество осадков будет в пределах нормы.