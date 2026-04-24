Ночные заморозки до -5 градусов: в каких областях Украины объявлено предупреждение

В ночь на 25 апреля в разных регионах Украины ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы. Синоптики предупреждают о желтом и оранжевом уровне опасности и возможном вреде для урожая.

Под угрозой большая часть регионов Украины. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Какие области пострадают от ночных заморозков?

В ночь на 25 апреля в Украине ожидается значительное снижение температуры. В восточных регионах и Сумской области объявлен оранжевый уровень опасности.

В большинстве других областей, кроме западных, а также Житомирской области, Винницкой области и Одесской области, заморозки ожидаются на поверхности почвы – 0...-5 градусов. Здесь действует желтый уровень опасности.



В ряде регионах прогнозируют заморозки 25 апреля / Карта Укргидрометцентра

Отдельно синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в ряде регионов, в частности в Ровенской области, Херсонской области, Николаевской области, Черниговской области и Запорожской области. Там ожидаются ночные и утренние заморозки до -3 градусов.

Метеорологи предостерегают, что такие погодные условия могут быть опасными для сельскохозяйственных культур, особенно тех, находящихся в фазе цветения.

