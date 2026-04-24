Під загрозою більша частина регіонів України. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Які області постраждають від нічних заморозків?
У ніч на 25 квітня в Україні очікується значне зниження температури. У східних регіонах та Сумській області оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
У більшості інших областей, окрім західних, а також Житомирській області, Вінницькій області та Одеській області, заморозки очікуються на поверхні ґрунту – 0…-5 градусів. Тут діє жовтий рівень небезпеки.
У низці регіонах прогнозують заморозки 25 квітня / Карта Укргідрометцентру
Окремо синоптики попереджають про складні погодні умови в низці регіонів, зокрема в Рівненській області, Херсонській області, Миколаївській області, Чернігівській області та Запорізькій області. Там очікуються нічні та ранкові заморозки до -3 градусів.
Метеорологи застерігають, що такі погодні умови можуть бути небезпечними для сільськогосподарських культур, особливо тих, що перебувають у фазі цвітіння.
Якою буде погода в Україні найближчим часом?
В Україні очікується потепління до +19 градусів, попри нічні заморозки. Найтепліше буде 26 квітня, коли температура досягне +19 градусів, тоді як на Заході та Півночі буде 8 – 13 градусів тепла.
25 квітня в Україні опади майже припиняться. Проте, вітряна погода знову повернеться 26 квітня з поривами вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
До речі, літо 2026 року в Україні, ймовірно, не буде аномально спекотним, хоча окремі дні можуть бути досить теплими. Згідно з даними прогнозів, літо поточного року буде теплішим за норму, а кількість опадів буде в межах норми.