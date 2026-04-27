Температура опустится до -5: где и когда будут заморозки
- В Украине объявлен II уровень опасности из-за заморозков с температурой 0 – +3 градуса, которые продлятся до 30 апреля в некоторых областях.
- В Винницкой области ожидается снижение температуры до -5 градусов ночью, а в Кировоградской области заморозки прогнозируются до 1 мая.
По всей территории Украины, кроме Крыма, объявили ІІ уровень опасности из-за заморозков. Температура воздуха может быть 0 – +3 градуса, кое-где и -5.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Что известно о заморозках Украины?
28 апреля по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлен II уровень опасности из-за заморозков 0 – 3 градуса.
В Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Полтавской и Винницкой областях такая опасность продержится до 30 апреля. В Винницкой области возможна температура до -5 градусов ночью.
В Кировоградской области заморозки прогнозируют до 1 мая.
Где в Украине будут заморозки 28 апреля / Карта Укргидрометцентра
В одном из регионов температура воздуха опустилась до -10 градусов
27 апреля на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский опустилась до -10 градусов. Гора расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Для сравнения, заметим, что накануне температура воздуха на этой горе составляла 1 градус мороза, а 2 дня назад – -3 градуса.