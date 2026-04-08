Серьезные заморозки накроют Украину: где и когда ждать похолодания

В Украину посреди апреля пришло резкое похолодание. Серьезные заморозки в ближайшее время накроют всю территорию страны.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, где и когда будет похолодание.

Когда будут заморозки?

Синоптики дали предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине на ближайшие 3 дня.

Так, ночью 9, 10 и 11 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения и осложнения работы транспорта и инфраструктуры.

Кроме того, 9 апреля заморозки в воздухе от 0 до -3 ожидают в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

А ночью 10 и 11 апреля – по всей Украине.

По этому поводу объявлен уже II уровень опасности, оранжевый.

Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Заморозки в Украине / Карты Укргидрометцентра

Когда потеплеет в Украине?