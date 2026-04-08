Синоптики Укргидрометцентра рассказали, где и когда будет похолодание.
Смотрите также Апрель засыпает Украину снегом и градом: где ударили заморозки и что происходит в городах
Когда будут заморозки?
Синоптики дали предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине на ближайшие 3 дня.
Так, ночью 9, 10 и 11 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения и осложнения работы транспорта и инфраструктуры.
Кроме того, 9 апреля заморозки в воздухе от 0 до -3 ожидают в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.
А ночью 10 и 11 апреля – по всей Украине.
По этому поводу объявлен уже II уровень опасности, оранжевый.
Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Заморозки в Украине / Карты Укргидрометцентра
Когда потеплеет в Украине?
В интервью 24 Каналу Иван Семилит, представитель Укргидрометцентра, отмечал, что в апреле в Украине ожидаются неустойчивые погодные условия с колебанием температуры от -3 градусов до +20 градусов. Сильное похолодание продлится примерно до 10 апреля. Затем тепло будет медленно возвращаться.
Как отмечала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, с 11 апреля температура может вырасти до +8 – +10 градусов тепла днем, а с 14 апреля – до +11 – +17.
А пока в ряде областей идут дожди, снег и град. Например, в ночь на 8 апреля снегом засыпало Буковель. Немного снежило также на Тернопольщине и Хмельнитчине.