Заморозки там ударят уже ночью 13 октября. Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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На Львовщине прогнозируют заморозки

По данным синоптиков температура воздуха ночью опустится до 0 – 3 градусов ниже нуля.

По территории Львовской области 13 октября ночью и утром сильный заморозок 0 – 3°. По городу Львову 13 октября ночью и утром сильный заморозок 0 – 2°,

– прогнозируют синоптики.

Учитывая это в регионе объявили II уровень опасности, оранжевый.

Справочно. II уровень опасности касается явлений погоды, которые по количественным показателям, продолжительности и территории распространения несут угрозу для населения и нарушают функционирование хозяйственного комплекса.

Напомним, что также ожидают заморозки ночью 12 октября в Волынской, Ровенской области – от 0 до 3 градусов мороза на поверхности почвы.

А ночью 13 октября, кроме Львовщины, заморозки ударят также в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – от 0 до 3 градусов в воздухе.