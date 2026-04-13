Заморозки в Украине продолжаются: в ряде областей – оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают об опасных стихийных явлениях в Украине. Ночью и ряде регионов возможны заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и КГГА.

Где в Украине будут заморозки?

Ночью 14 апреля в Украине, за исключением Закарпатья и восточных областей. На Левобережье на поверхности почвы прогнозируют заморозки от 0 до 5 градусов. Объявлен І уровень опасности, желтый.

На Правобережье заморозки будут сильнее – от 0 до 3 градусов. Там объявлен уже II уровень опасности.

В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут навредить раннецветущим плодовым деревьям.



Уровни опасности в связи с заморозками по областям / Карта Укргидрометцентра

Как долго в Украине продержатся заморозки?