Об этом сообщает Укргидрометцентр и КГГА.
Смотрите также Синоптик рассказал, когда ощутимо улучшится погода в Украине
Где в Украине будут заморозки?
Ночью 14 апреля в Украине, за исключением Закарпатья и восточных областей. На Левобережье на поверхности почвы прогнозируют заморозки от 0 до 5 градусов. Объявлен І уровень опасности, желтый.
На Правобережье заморозки будут сильнее – от 0 до 3 градусов. Там объявлен уже II уровень опасности.
В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут навредить раннецветущим плодовым деревьям.
Уровни опасности в связи с заморозками по областям / Карта Укргидрометцентра
Как долго в Украине продержатся заморозки?
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине с 12 до 16 апреля, в частности ночью ожидаем до 5 градусов мороза в отдельных областях.
Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности для нескольких регионов из-за рисков для сельского хозяйства.