Заморозки ожидаются одинаково 16 и 17 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на предупреждение Львовского регионального центра гидрометеорологии.

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Заморозки ожидаются на Львовщине

Львовский региональный центр гидрометеорологии предупреждает, что ночью на утром 16 мая во Львовской области ожидается от 0 до 5 градусов выше нуля.

Во Львове это диапазон от 0 до 2 градусов.

17 мая обещает быть еще холоднее. Во Львовской области это 0 – 3 градуса, а во Львове те же 0 – 2 градуса.

В регионе 16 мая объявляется II уровень опасности – оранжевый. 17 мая – I уровень (желтый).



Предупреждение Львовского регионального центра гидрометеорологии

Напомним, 15 мая во Львове прогнозируют дождь с мокрым снегом до 15 – 49 миллиметров за 12 часов или меньше. Также ожидают сиьни порывы ветра со скорость 15 – 20 метров в секунду. Поэтому во Львове отметили I уровень опасности (желтый), то же самое в Киеве.

Жителям советуют плотно закрывать окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. А также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.