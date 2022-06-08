Российские оккупанты практически уничтожили Мариуполь. Сейчас они пытаются уничтожить все доказательства своих преступлений, но уйти от ответственности им не удастся – Украина привлечет к ответственности каждого российского оккупанта.

Читайте также Родственники просят вывезти людей из Северодонецка, но эвакуация уже невозможна, – Гайдай

Печальное известие из Мариуполя

К сожалению, стало известно о гибели руководителя управления "Службы по делам детей" Натальи Красильниковой. Это был человек с большим и добрым сердцем, который делал все для того, чтобы найти детям-сиротам родителей. Заботиться о детях она продолжала и во время войны.

Рискуя собой, она спасала детей из-под бешеных обстрелов российских оккупантов, занималась эвакуацией детей-сирот и детишек, которые воспитывались в домах семейного типа.

К сожалению, однажды произошла ужасная трагедия. Российский снаряд попал прямо в ее дом. Наталья погибла вместе со всей семьей – мужем и дочерями, Ангелиной и Ренатой.



Завалы дома уже разобрали, но узнать тела невозможно. Родственники хотели забрать вещи Натали из квартиры, но российские оккупанты не резрешили этого сделать. Преступники-россияне заявили, что те мародеры. Это цинизм самого высокого сорта, на который способны россияне.

Для всего Мариуполя и мариупольцев это большая потеря. Мы навсегда запомним Наталью, ее доброту и героический поступок. Сочувствуем близким! Помним! Навсегда!

– говорится в сообщении городского совета Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Смерть, разруха, разрушение, трагедия – вот и все, что дали российские оккупанты Мариуполю. Горожанам не хватает питьевой воды, есть очень большая проблема с продуктами. Ждать в свою очередь в получении гуманитарной помощи от россиян нужно несколько дней, а затем нужно часами простоять под палящим солнцем.

В городе ужасная санитарная ситуация, а врачей нет. Оккупанты начали вынуждать выходить на работу пенсионеров, но и это не спасает ситуацию.

Смотрите также – Лавров цинично назвал продовольственный кризис в мире "мелочью"