Російські окупанти практично знищили Маріуполь. Зараз вони намагаються знищити усі докази своїх злочинів, але втекти від відповідальності їм не вдасться – Україна притягне до відповідальності кожного російського окупанта.

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Сумна звістка з Маріуполя

На жаль, стало відомо про загибель очільниці управління "Служба у справах дітей" Наталі Красильникової. Це була людина з великим та добрим серцем, яка робила все для того, щоб знайти діткам-сиротам батьків. Піклуватися про дітей вона продовжувала й у час війни.

Ризикуючи собою вона рятувала дітей з-під шалених обстрілів російських окупантів, займалася евакуацією дітей-сиріт та діточок, які виховувалися у будинках сімейного типу.

На жаль, одного дня сталася жахлива трагедія. Російський снаряд влучив просто у її будинок. Наталя загинула разом з усією сім'єю – чоловіком та доньками, Ангеліною та Ренатою.



Завали будинку вже розібрали, але впізнати тіла неможливо. Родичі хотіли забрати речі Наталі з квартири, але російські окупанти не дозволили цього зробити. Злочинці-росіяни заявили, що ті мародери. Це цинізм найвищого ґатунку, на який здатні виключно росіяни.

Для всього Маріуполя та для маріупольців це велика втрата. Ми назавжди запам'ятаємо Наталю, її доброту та героїчний вчинок. Співчуваємо близьким! Пам'ятаємо! Назавжди!

– йдеться у повідомленні міської ради Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Смерть, розруха, руйнування, трагедія – ось і все, що дали російські окупанти Маріуполю. Містянам бракує питної води, є дуже велика проблема з продуктами. Чекати на свою чергу в отриманні гуманітарної допомоги від росіян потрібно кілька днів, а потім потрібно годинами простояти під палючим сонцем.

У місті жахлива санітарна ситуація, а лікарів немає. Окупанти почали змушувати виходити на роботу пенсіонерів, але й це не рятує ситуацію.

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