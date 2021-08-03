Почему учения "Запад-2021" являются реальной угрозой для Украины и восточноевропейских членов НАТО и как Беларусь может превратиться в новую военную базу для Кремля – об этом читайте далее в блоге.

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Итак, накануне, рефлексируя на поездку лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Соединенные Штаты Америки, Лукашенко заявил, что Штаты намерены создать в Беларуси хаб для дальнейшего наступления на Россию. Эту мантру, с вариациями мелких деталей, он повторяет уже год, но последнее заявление действительно настораживает.

В Беларуси концентрируются российские войска

Российские войска уже входят в Беларусь и Минобороны соседней страны активно об этом отчитывается. Первый эшелон из России прибыл в Беларусь еще 21 июля и переброска продолжается.

Официально – российские войска прибывают для совместных учений "Запад-2021" в сентябре. Концентрация российских войск в Беларуси многих озадачивает. В том числе и Украину.



Так готовят полигон для учений / Фото Военное информационное агентство

Конечно подобные опасения возникали и во время предыдущих подобных учений в 2017 году. Тогда многие наблюдатели опасались, что Кремль использует учения для нового наступления на Украину или для провокаций против Литвы и Польши. Как минимум, Москва могла использовать напряжение с Западом как предлог оставить свои войска в Беларуси на постоянной основе.

Ситуация для Лукашенко изменилась кардинально

В 2017 году эти опасения не оправдались, а потому многие, в том числе и отдельные представители белорусской оппозиции считают, что это самое повторится. А потому паника совсем не оправдана. В этот раз всё может быть как раз совсем наоборот, ведь для самого Лукашенко всё кардинально изменилось.

В 2017 году он всё еще лавировал между Западом и Россией. К тому же Китай подталкивал Беларусь на сближение с Европой, ведь Поднебесной нужен был стабильный коридор поставок товаров из Китая в Европейский союз.



Учения "Запад-2017" / Фото Kremlin.ru

Поэтому было не в интересах Лукашенко становиться таким себе посредником в конфликте. Вспомните, на прошлых учениях "Запад" именно Лукашенко всеми силами пытался показать свою открытость. Ради этого именно он созвал целую коалицию наблюдателей – все соседние страны, в том числе и Украину, представителей ООН, ОБСЕ, НАТО и Красного креста.

Лукашенко изо всех сил пытался показать своим соседям, что не в его интересах позволять Кремлю использовать территорию Беларуси для шантажа, а тем более – нападения на Украину, Польшу или страны Балтии.

Лукашенко не может вести двойную игру

Такое поведение Лукашенко тогда сильно разозлило путинский режим, из-за чего Владимир Путин и вся кремлевская верхушка показательно не прибыли на учения в Беларусь, а российские войска поспешно покинули страну. Тогда же Лукашенко в очередной раз заявил – он идет мириться с Западом.

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Сегодня у Лукашенко такого шанса играть двойную игру больше нет – жестокие репрессии против оппозиции, захват самолета Ryanair и миграционный шантаж сделали из Лукашенко нерукопожатного на Западе. Китай тоже не чествует белорусского диктатора. Он стал слишком токсичным.

К тому же санкции введенные Евросоюзом планомерно уничтожают все возможные источники дохода режима диктатора. Из-за этого он перешел к тотальному шантажу и запугиванию всех вокруг.

Диктатор ведет наступление руками мигрантов

Лукашенко всеми силами пытается заставить Запад ослабить давление на его режим. Одним из методов стали незаконные мигранты, массово прибывающие в Минск из Африки и стран Ближнего востока. Их руками и ногами Лукашенко штурмует границы Литвы и Польши.

И вот здесь и проявляется первый тревожный сигнал о том, что Лукашенко готов превратить Беларусь в военную базу Кремля. Еще в прошлом месяце Сейм Литвы выступил с резолюцией о том, что мигранты могут оказаться гибридной угрозой для их страны.

Сейм считает, что Беларусь может намеренно создавать хаос на литовской границе, чтобы сделать ее более уязвимой. Кроме того вместе с мигрантами в Литву могут попадать и представители режима Лукашенко для ведения подрывной деятельности.

В Литве опасаются, что миграционная атака может стать почвой для атаки военной – как раз вовремя, или после учений "Запад-2021". Или же эта ситуация может послужить поводом для Кремля оставить свои войска в Беларуси после учений.



Нелегалы ​​на границе Беларуси и Литвы / Фото Служба охраны государственной границы Литвы

Белорусская пропагандистская машина уже готовит почву для возможной агрессии под соусом защиты мигрантов. Дело в том, что Литва начала выдворять со своей территории нелегалов назад в Беларусь и лукашенковские пропагандисты тут же состряпали ролики в которых мигранты винят литовских пограничников чуть ли не в пытках.

"Запад-2021" – очередной шантаж Украины

Кроме того, в пользу тезиса о том что "Запад-2021" не просто учения, говорит еще ряд обстоятельств.

Во-первых, Путин ускоренными темпами пытается реализовать стратегию союзного государства с последующим поглощением Беларуси. С этой целью, в 2021 году в стране происходят постоянные ротации российских военных.

с последующим поглощением Беларуси. С этой целью, в 2021 году в стране происходят постоянные ротации российских военных. Во-вторых, Россия и Беларусь планируют создать 3 учебных центра для совместной подготовки военнослужащих в Нижегородской и Калининградской областях России и, что важно, в Гродненской области Беларуси, которая граничит с членами НАТО Польшей и Литвой. Кроме того, похоже Лукашенко, взамен на очередной кредит, готов позволить Кремлю построить на белорусской территории и российскую военную базу.

для совместной подготовки военнослужащих в Нижегородской и Калининградской областях России и, что важно, в Гродненской области Беларуси, которая граничит с членами НАТО Польшей и Литвой. Кроме того, похоже Лукашенко, взамен на очередной кредит, готов позволить Кремлю построить на белорусской территории и российскую военную базу. В-третьих, под предлогом перемещения войск для учений "Запад-2021", Кремль продолжает бряцать оружием вблизи восточной украинской границы. К тому же не стоит забывать, что стянутые в апреле российские войска на украинскую границу и в Крым, никуда не отступили.

Всё это в совокупности говорит о том, что Кремль готовится не просто к учениям, а, как минимум, к очередному шантажу Украины и Запада своими войсками. Только теперь у него появляется еще и белорусский фронт. Благо, для Кремля, тамошний диктатор уже на всё готов ради сохранения власти.

Лукашенко может позвать русскую армию

Исходя из вышесказанного, кажущееся безумным заявление Лукашенко о том, что он готов пригласить в страну хоть всю армию России, выглядит не таким уж безумным.

Отдельного внимания заслуживает и реакция Кремля на заявление Лукашенко. Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия подобной просьбы не получала, но тут же добавил, цитирую: "Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны". И это обращение и может прозвучать как раз во время учений "Запад-2021".

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Поэтому Украине, и тем более странам НАТО, стоит всерьез отнестись к российско-белорусским маневрам, не оглядываясь на успокаивающий опыт таких учений в 2017. К тому же у ЕС есть действенный инструмент сдерживания – это скандальный "Северный поток-2" и обещания Германии принимать меры, если Кремль решит идти на очередное обострение. Но воспользуется ли Европа этим инструментом – вопрос открытый.