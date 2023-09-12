Западным политикам нужны истории успеха

Надо понимать, как работает политика в Европе, особенно в США, накануне президентских выборов. Политическим лидерам нужно "продавать" своим гражданам истории успеха. Здесь есть два взаимоисключающих варианта.

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Первый: нам помогают современным оружием. ВСУ успешно продвигаются, освобождая оккупированные территории. То есть, есть результаты, которыми можно отчитываться.

нам помогают современным оружием. ВСУ успешно продвигаются, освобождая оккупированные территории. То есть, есть результаты, которыми можно отчитываться. Второй: заметного продвижения ВСУ нет. Тогда наши партнеры настаивают о начале мирных переговоров, которые в этих условиях могут быть невыгодными для Украины. Однако мирные переговоры – это тоже история, которую можно продавать избирателям как успех на пути прекращения кровопролития!

То есть все зависит от ситуации на фронтах, на чем я постоянно настаиваю.

Сейчас мы и западные партнеры видим, что наши Вооруженные Силы идут вперед под Донецком, Бахмутом и на Мариупольском направлении. Есть дроновые атаки военно-промышленных объектов на территории врага.

ГУР и СБУ проводят успешные диверсионные операции на оккупированных территориях, в частности, взяли под контроль "вышки Бойко", которые враг превратил в площадки для дальней радиолокационной разведки и контроля Черноморского бассейна.

Есть предпосылки для того, чтобы основным вариантом успеха стало именно украинское наступление. Запад постепенно начинает переориентироваться, а вернее возвращаться к нему (наступлению – 24 Канал). Поэтому и ускоряются действия по поставкам ракет разных типов. И это хорошо.

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Погода не остановит контрнаступление ВСУ

Кстати, не разделяю определенного фатализма по поводу влияния погодных условий на наше наступление. Да, когда пойдут дожди, потом снег, но еще будет плюсовая температура, украинские черноземы превратятся в сплошную грязь. Но это на месяц – полтора. Потом грунт подмерзнет, и бронетехника по нему двигаться сможет.

Часть бронетранспортеров попадает к нам из северных стран, у них есть утепление. Да и вообще западная бронетехника гораздо лучше приспособлена к разным погодным условиям.

Сравните: наши наступают в теплых БМП, в снаряжении НАТО, которое защищает от влаги и морозов (такое есть у наших ССО), а вражеская пехота мерзнет в холодных окопах...

Поэтому наше наступление может остановиться, только когда будут исчерпаны резервы. А они еще есть. Так что продолжаем медленно, тяжело, с большими потерями, но двигаться к победе.