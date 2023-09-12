Усиление Индии = ослабление России

Так же итоговая декларация не есть ни хорошей, ни плохой – она никакая. Нас в Нью-Дели никто не сдал, а вот формулировки в декларации очевидно разменяли.

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На согласие Китая, Индии и незападного мира на них втрое увеличить долю возобновляемых источников энергии. Что, в свою очередь, без западных денег и технологий банально невозможно. Цифра в 4 триллиона долларов инвестиций в год только для незападного мира, чтобы остановить изменения климата, впечатляет.

Не просто так ООН "позаботилась" эту цифру обнародовать именно под саммит. В прошлом году у декларации G20 было осуждение России, но одновременно и объяснение, что не все с этим согласны. Так сказать, договорились не договариваться. Такой подход нам реально помог? Вопрос открытый, но скорее – нет. Все-таки эмоционально мы декларацию проиграли и это, конечно, неприятно и очень грустно.

Саммит стал очень очевидным примером, как Запад пытается не портить игру Индии, которая впервые уже официально была названа не Индия, а Бхарат, как хотят индусы. В преддверии саммита они запускали космические станции на Луну и до Солнца, кстати, успешно, в отличие от России. Индия хочет быть на одном уровне с США, ЕС и Китаем и считает, что это ее "законное" и заслуженное место. Запад поддерживает Индию как противовес Китаю.

Это, кстати, один из ответов, почему хозяева саммита нас там не желали видеть. Причина в том, что они хотели сделать "героем действа" самих себя – Индию, а никак не Украину. Не вижу никакой "зрады", которую у нас очень любят разгонять.

По результатам G20 мы ничего критического не потеряли, а в геополитическом треугольнике США – Китай – Индия уж точно нет места для России. Он может превратиться в "четырехугольник" вместе с Евросоюзом, и именно тогда у нас появится шанс присутствовать в нем – как части ЕС.

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Геополитическое усиление Индии означает геополитическое ослабление России.

Однако должны честно признать, что мир постепенно дрейфует к реальности, где наша война уже не всегда является вопросом номер один по определению и где все вращается вокруг нас. Саммит в Нью-Дели это четко показал. Мир перезагружается и наше место – на Западе. Это залог нашей безопасности и вообще существования. Но это значит, что мы должны принимать во внимание стратегические интересы Запада, понимать их и научиться использовать их в свою пользу. Никаких других вариантов нет.