Посилення Індії = послаблення Росії

Так само підсумкова декларація не ані є доброю, ані поганою – вона є ніякою. Нас в Нью-Делі ніхто не "здав", а от формулювання в декларації очевидно розміняли.

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На згоду Китаю, Індії та незахідного світу на них втричі збільшити частку джерел енергії, що поновлюються. Що, своєю чергою, без західних грошей і технологій банально неможливо. Цифра у 4 трильйони доларів інвестицій на рік тільки для незахідного світу, щоб зупинити зміни клімату, вражає.

Не просто так ООН "потурбувалася" цю цифру оприлюднити саме під саміт. Минулого року в декларації G20 було засудження Росії, але одночасно і пояснення, що не всі з цим згодні. Так би мовити, домовилися не домовлятися. Чи такий підхід нам реально допоміг? Питання відкрите, але скоріше – ні. Все-таки емоційно ми декларацію програли і це, звісно, неприємно й дуже сумно.

Саміт став дуже очевидним прикладом, як Захід намагається не псувати гру Індії, яка перший раз вже офіційно була названа не Індія, а Бхарат, як хочуть індуси. Напередодні саміту вони запускали космічні станції на Місяць і до Сонця, до речі, успішно, на відміну від Росії. Індія хоче бути на одному рівні із США, ЄС та Китаєм і вважає, що це її "законне" і заслужене місце. Захід підтримує Індію як противагу Китаю.

Це, до речі, одна з відповідей, чому господарі саміту нас там не хотіли бачити. Причина полягає в тому, що вони хотіли зробити "героєм дійства" саме себе – Індію, а ніяк не Україну. Не бачу ніякої "зради", яку в нас дуже люблять розганяти.

За результатами G20, ми нічого критичного не втратили, а в геополітичному трикутнику США – Китай – Індія вже точно нема місця для Росії. Він може перетворитися на "чотирикутник" разом з Євросоюзом, і саме тоді у нас з'явиться шанс бути в ньому присутнім – як частини ЄС.

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Геополітичне посилення Індії означає геополітичне послаблення Росії.

Однак маємо чесно визнати, що світ поступово дрейфує до реальності, де наша війна вже не є завжди питанням номер один за визначенням і де все обертається навколо нас. Саміт в Нью-Делі це чітко показав. Світ перезавантажується і наше місце – на Заході. Це запорука нашої безпеки і взагалі існування. Але це означає, що маємо брати до уваги стратегічні інтереси Заходу, розуміти їх і навчитися використовувати їх на свою користь. Ніяких інших варіантів немає.