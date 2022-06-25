Запад будет добиваться победы Украины, – Гудков говорит, что Путин уже проиграл войну

Еще в 2014 году Путин аннексировал Крым и оккупировал часть Луганской и Донецкой областей. В 2022 году глава Кремля начал полномасштабную войну против Украины, и этим он совершил большую ошибку. Сейчас Запад делает все, чтобы добиться победы Украины, а Путин, очевидно, уже проиграл войну.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он говорит, что еще раньше, в 2010 году, говорил о том, что Россия находится на пороге репрессий, резкого ухудшения ситуации, а в результате все закончится войной.

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По его словам, некоторые в России уже тогда понимали, что обязательно будет развязана война. У него тогда журналисты спрашивали: "Какая война? С кем воевать? Не с Украиной же" и вот дошутились.

Совершенно понятно, что диктаторский режим всегда заканчивается плохо – кровью, войнами, нищетой. Народ всегда "отдувается" за диктатора по полной программе,

– сказал политик.

Для Гудкова не было удивления, что сейчас началась война России против Украины. Он понимал, что Путин так просто не уйдет, что-то будет.

"Но я не предполагал такой ерунды, что это будет полномасштабное вторжение со всех сторон, думал, что удар будет на Юг Украины с моря. Но власть за эти годы очень глупела, что думала захватить Украину за три дня", – говорит политик.

Но, по его мнению, не стоит недооценивать наступательную мощь, уровень агрессии и безумие российского политического руководства.

Запад будет добиваться победы Украины

Сейчас продолжаются ракетные атаки, бомбежки. Но Гудков убежден, что Путин войну проиграл.

И не только потому, что Украина проявила мужество и свободу и готова бороться, но и потому, что Запад последнюю неделю – полторы отрезал себе пути к отступлению. Запад провозгласил войну на победу, ему отступать некуда,

– объяснил политик.

По его словам, потому и ЕС, и лидеры Великобритании, США будут делать все, чтобы этого (победы Украины) добиться.

"И это главный условный крах путинизма. Я убежден, что это "сжигание мостов" Западом на пути военной победы Украины и деоккупация своей территории в ближайшие месяцы будет решена", – добавил он.

Гудков о помощи Западу и проигранной войне Путина: