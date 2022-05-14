Запад должен готовиться, что в России сдадут нервы, – Подоляк об угрозах ядерного удара

Россия в привычной для нее риторике пытается изо всех сил нагнать ужас на весь мир. В Кремле время от времени возобновляют ядерный шантаж.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в телемарафоне Freedom призвал Запад осторожно относиться к таким угрозам. Он отметил, что не только по ядерному удару, но и по всему остальному, сообщает 24 канал.

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Мир должен с опасением относиться к любым угрозам России, в том числе к претензиям по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО или планам "денацифицировать" Польшу,

– сказал Подоляк.

По его словам, это раньше Россия угрожала ракетами типа "Искандер". А ведь теперь в арсенале врага ядерные боеголовки.

Подоляк считает, что в таких обстоятельствах Европе и США необходимо заранее подготовить протокол превентивных действий в случае реальной ядерной войны.

Агрессор понимает только язык силы

Советник руководителя ОП также размышлял, почему Россия напала на Украину вообще. Он убежден, что страна-агрессор была уверена: мир это проглотит.

Он привел пример угроз руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он осмелился пугать ядерным ударом Финляндию и Швецию, а это означает убийство миллионов. Подоляк говорит, что именно потому, что он был убежден в том, что ему ничего за это не будет.

"Агрессор понимает только язык силы. Каждая попытка угрожать ядерным оружием должна получать жесткий ответ и усиление санкционного давления. Мир должен согласовать, какой будет ответ в случае применения Россией ядерного оружия на уровне протокола действий", – говорит Подоляк.

Он также отмечает, что вместо этого мир молчит в ответ на это.

Заявления Подоляка

Михаил Подоляк отреагировал на то, что Швеция и Финляндия намерены вступать в НАТО. Таким образом, границы России и Альянса увеличиваются, чего так боится Путин. По словам Подоляка, Россия уже окончательно надоела миру. Поэтому постоянные угрозы, исходящие от государства-агрессора, уже никого не интересуют.

Подоляк, как и все украинские политики, призывают Запад предоставлять нам оружие еще в больших количествах и быстрее. Таким образом, мы сможем быстрее прогнать россиян со своей земли. Подоляк заявлял, что оружие для Украины – ключ к продовольственной безопасности всего мира.

Также высказал свое мнение советник руководителя ОП по наглым заявлениям России по поводу вступления Украины в Евросоюз. По его словам, никого не волнует мнение России о вступлении нашего государства в Евросоюз. Ведь слова Москвы не стоят даже времени на разговор.

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