Запад должен устроить показательную порку Лукашенко
Санкции, которые готовит цивилизованный мир против режима Лукашенко из-за развязанного им и его покровителями в Кремле миграционного кризиса, ни к чему не приведут. Применение официальными минскими властями по сути тактики агрессии в отношении соседей должно предполагать гораздо более радикальный ответ.
События последнего времени на белорусско-польской границе обсуждаются всюду – сегодня в европейских столицах будут рассматриваться варианты новых санкций против Минска. Предполагается привлечь к ответственности очередных чиновников, ограничить сотрудничество с перевозящими мигрантов авиакомпаниями, и даже попытаться договориться с Москвой, которая, как считается, страхует белорусские власти, во всём поддерживая политику Лукашенко.
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На мой взгляд, всё это – полумеры, которые ни к чему не приведут. Применение официальными минскими властями по сути тактики агрессии в отношении соседей должны предполагать намного более радикальный ответ.
Он должен исходить из двух фундаментальных моментов.
Во-первых, нужно забыть рассуждения о том, что санкции-де ни к чему не приводят. Смотря какие и применительно к кому, сказал бы я.
Беларусь в этом отношении является практически идеальным объектом: у Запада нет в ней (в отличие от России) серьёзных экономических интересов, и он никак от Минска не зависит.
Таким образом, санкционный удар можно наносить максимальной силы и самыми разными инстру-ментами. Прежде всего это должно касаться перемещения людей и товаров: с Беларусью и через неё должно быть прекращено любое транспортное сообщение, а также любые торговые операции, включая поставку любых товаров – от лекарственных препаратов до запчастей.
Это будет мощным ударом по экономике республики, а также по России: почти 2⁄3 сухопутной торговли России с Европой проходит через Беларусь. Нужно также полностью прекратить все финансовые трансакции, в том числе обслуживание пластиковых карт, выданных белорусскими банками и трансграничные переводы, включая осуществляемые по системам Western Union и Moneygram.
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Наконец, можно отозвать SSL сертификаты белорусских интернет-провайдеров, что вызовет тотальный кол¬лапс банковской системы, бюджетного процесса, и расчётов между предприятиями (Россия в данном слу-чае помочь не сможет, так как у неё нет ни одной компании, присваивающей такие сертификаты высшего уровня).
Иначе говоря, у Запада нет ничего – кроме его собственной нерешительности – что препятствовало бы введению санкций, способных не только разрушить экономику, которую диктатор-шизофреник считает своей собственностью, но создать ощутимые проблемы и для Кремля.
Во-вторых, нужно пересмотреть постоянно повторяемую на Западе мантру о том, что давление на Минск будет означать бóльшую готовность Лукашенко "сдать" суверенитет республики Путину. На мой взгляд, это не так-то просто и сделать – белорусский народ довольно долго терпел диктатора не в последнюю очередь потому, что он умело вымогал деньги у России, ничего не давая ей взамен (и во многом продолжает это делать).
Поэтому подталкивание Лукашенко к отказу от белорусского суверенитета – это то же самое, что и провоцирование народного восстания, так и не случившегося в прошлом году. Санкции, на мой взгляд, должны принять масштаб, при котором каждый житель соседней республики ощутит на себе, насколько накладно иметь ту власть, которую он сейчас имеет.
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Задачей санкций должно стать именно ощущение несостоятельности нынешней белорусской государственности и провоцирование такого развития событий, при котором Лукашенко выйдет за пределы любой легитимности (в Конституции Республики Беларусь не предусмотрена возможность вхождения в состав другого государства).
В результате минский диктатор будет либо сметён волной народного возмущения, либо вынужден будет расстаться со своей должностью, "вручив России свой народ". Последнее вовсе не противоречит западным стратегическим интересам, так как Россия в результате получит огромную мину замедленного действия в виде республики, население которой намного более европеизировано и склонно к протестным действиям, чем российское.
Повторю основной тезис: ответ на действия политического ничтожества, за которым стоит экономика, держащаяся только на российских дотациях и соответствующая по своим размерам среднему польскому воеводству, должна быть предельно жёсткой и, я бы даже сказал, безжалостной.
Молчание или балансирование в ситуациях, подобных сегодняшней, способно привести только к ещё большей наглости распоясавшихся постсоветских автократов и к ещё большей потере веры Запада в свои силы и возможности.