Запад должен устроить показательную порку Лукашенко

Санкции, которые готовит цивилизованный мир против режима Лукашенко из-за развязанного им и его покровителями в Кремле миграционного кризиса, ни к чему не приведут. Применение официальными минскими властями по сути тактики агрессии в отношении соседей должно предполагать гораздо более радикальный ответ.

События последнего времени на белорусско-польской границе обсуждаются всюду – сегодня в европейских столицах будут рассматриваться варианты новых санкций против Минска. Предполагается привлечь к ответственности очередных чиновников, ограничить сотрудничество с перевозящими мигрантов авиакомпаниями, и даже попытаться договориться с Москвой, которая, как считается, страхует белорусские власти, во всём поддерживая политику Лукашенко.

Читайте также Мигранты умирают в лесах, пока Лукашенко играет в дьявола

На мой взгляд, всё это – полумеры, которые ни к чему не приведут. Применение официальными минскими властями по сути тактики агрессии в отношении соседей должны предполагать намного более радикальный ответ.

Он должен исходить из двух фундаментальных моментов.

Во-первых, нужно забыть рассуждения о том, что санкции-де ни к чему не приводят. Смотря какие и применительно к кому, сказал бы я.

Беларусь в этом отношении является практически идеальным объектом: у Запада нет в ней (в отличие от России) серьёзных экономических интересов, и он никак от Минска не зависит.

Таким образом, санкционный удар можно наносить максимальной силы и самыми разными инстру-ментами. Прежде всего это должно касаться перемещения людей и товаров: с Беларусью и через неё должно быть прекращено любое транспортное сообщение, а также любые торговые операции, включая поставку любых товаров – от лекарственных препаратов до запчастей.

Это будет мощным ударом по экономике республики, а также по России: почти 2⁄3 сухопутной торговли России с Европой проходит через Беларусь. Нужно также полностью прекратить все финансовые трансакции, в том числе обслуживание пластиковых карт, выданных белорусскими банками и трансграничные переводы, включая осуществляемые по системам Western Union и Moneygram.

По теме Не дадим себя запугать, – в Евросоюзе отреагировали на угрозы Лукашенко о перекрытии газа

Наконец, можно отозвать SSL сертификаты белорусских интернет-провайдеров, что вызовет тотальный кол¬лапс банковской системы, бюджетного процесса, и расчётов между предприятиями (Россия в данном слу-чае помочь не сможет, так как у неё нет ни одной компании, присваивающей такие сертификаты высшего уровня).

Иначе говоря, у Запада нет ничего – кроме его собственной нерешительности – что препятствовало бы введению санкций, способных не только разрушить экономику, которую диктатор-шизофреник считает своей собственностью, но создать ощутимые проблемы и для Кремля.