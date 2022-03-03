Запад хочет отделаться украинскими телами и кровью, – Пионтковский

На Западе звучат стандартные заявления о том, что страны не будут воевать в Украине и не будут вводить бесполетную зону. Однако они обманывают себя, потому что хотят "отделаться".

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, западные страны часто заявляют о риске войны, хотя весь мир понял, что Владимир Путин – "гитлер с ядерной бомбой".

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Запад всеми силами собирается предотвратить любой риск военного столкновения. Он хочет отделаться украинскими телами и кровью. Запад надеется, что "гитлер" сломает шею в Украине. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский: Запад откладывает момент столкновения

Как считает российский публицист, если Украина "упадет", то Россия на следующий же день появится в Балтийских странах. Тогда Западу придется выполнять свои обязательства.

Они (страны Запада – 24 канал) откладывают момент возможного военного столкновения с путинской Россией,

– отметил он.

По мнению Пионтковского, западный мир отчаянно надеется, что всю работу за них сделает Украина. "Даже если да, то нужно усилить вооружение Украине и санкции", – объяснил публицист.

Пионтковский высказался о реакции Запада на войну в Украине: смотрите видео

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