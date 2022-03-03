Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, західні країни часто заявляють про виникнення ризику війни, хоч увесь світ зрозумів, що Володимир Путін – "гітлер із ядерною бомбою".
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Захід усіма силами збирається запобігти будь-якому ризику воєнного зіткнення. Він хоче відбутись українськими тілами й кров'ю. Захід надіється, що "гітлер" зламає собі шию в Україні.
Піонтковський: Захід відкладає момент зіткнення
Як вважає російський публіцист, якщо Україна "впаде", то Росія наступного ж дня з'явиться у Балтійських країнах. Тоді Заходу вже доведеться виконувати свої зобов'язання.
Вони (країни Заходу – 24 канал) відкладають момент можливого воєнного зіткнення з путінською Росією,
– зазначив він.
На думку Піонтковського, західний світ відчайдушно сподівається на те, що всю роботу за них зробить Україна. "Навіть якщо так, то треба посилити поставлення озброєння Україні й санкції", – пояснив публіцист.
Піонтковський висловився про реакцію Заходу на війну в Україні: дивіться відео
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