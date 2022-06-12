Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, – депутат Европарламента

Польский политик и депутат Европарламента Радослав Сикорский считает, что Украина может получить от западных стран ядерные боеголовки, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум.

Согласно этому документу, Украина в 1994 году отдала свой ядерный потенциал и приобрела безъядерный статус в обмен на независимость в определенных границах и гарантии безопасности от некоторых стран, в том числе и России. Россия соглашения не придерживалась, а потому, по мнению политика, Запад может помочь Украине защитить и отстоять свою независимость. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Украина должна защищаться

По словам Сикорского, такой шаг мог бы стать для Путина сигналом, что использование ядерного оружия по Украине, не являющегося формальным членом НАТО, будет слишком рискованным.

Европейский депутат отметил, что сегодня россияне и некоторые их союзники говорят, что у Будапештского меморандума не было гарантий. У Украины не было операционного контроля над ядерным арсеналом и не было возможности удерживать его в надлежащем состоянии. Но когда она согласилась его отдать, было ясно, что Украина будет суверенной и независимой страной в границах, установленных со времен СССР.

Россия определенно этот договор нарушила и многократно. Поэтому считаю, что мы как Запад имели право подарить Украине ядерные боеголовки. Да, чтобы она могла защитить свою независимость,

– сказал Радослав Сикорский.

Вероятность ядерной атаки Путина на НАТО

Кроме такого варианта помощи Украине политик высказался и о вероятности ядерной атаки России на территорию НАТО. Он подчеркнул, что у России несколько тысяч тактических боеголовок в специальных составах. Однако ничего, кроме определенной риторики Путина, на такую возможность не указывает – никаких приготовлений не наблюдается.

"24 часа в сутки мы с Союзом отслеживаем эту ситуацию. Если бы произошло перемещение атомных головок к любым подразделениям или авиационным, или артиллерийским, или ракетным, то это бы свидетельствовало о том, что Россия готовится к чему-то подобному. Но ничего такого не происходит", – заверил депутат Европарламента.

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